15 сентября, 20:28

Расчёты ПВО за час уничтожили 24 украинских беспилотника над Курской областью

Обложка © Telegram / Минобороны России

Расчёты противовоздушной обороны за час перехватили и уничтожили 24 украинских дрона над Курской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«С 22.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территорией Курской области», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, Запорожская АЭС также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских сил. Безрассудные нападки Вооружённых сил Украины представляют единственную угрозу для станции. Об этом сообщил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв.

