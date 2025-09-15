Расчёты ПВО за час уничтожили 24 украинских беспилотника над Курской областью

Расчёты противовоздушной обороны за час перехватили и уничтожили 24 украинских дрона над Курской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«С 22.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территорией Курской области», — говорится в сообщении ведомства.