В Купянске ВСУ погрязли в хаосе после российской операции «Поток»
Военкор Романов: Оставшиеся подразделения ВСУ в Купянске пребывают в хаосе
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04
Подразделения Вооружённых сил Украины, остающиеся в Купянске Харьковской области, находятся в полном хаосе. Об этом в своём Telegram-канале сообщил военкор Владимир Романов.
«По ситуации в городе Купянск: в населённом пункте тотальный хаос, большинство подразделений не понимают общей ситуации», — написал он.
Украинские отряды продолжают накапливаться в городе и предпринимать наступательные действия. Главной причиной хаоса источники называют переброску резерва для закрытия «дыр» на других участках фронта.
Напомним, российские штурмовики повторили в Купянске знаменитую операцию «Поток». Они вошли в город через подземные газовые коммуникации. После этого ВСУ практически полностью покинули Купянск, сохранив контроль лишь над отдельными укреплёнными позициями.