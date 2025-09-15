В Купянске ВСУ погрязли в хаосе после российской операции «Поток»

Подразделения Вооружённых сил Украины, остающиеся в Купянске Харьковской области, находятся в полном хаосе. Об этом в своём Telegram-канале сообщил военкор Владимир Романов.

«По ситуации в городе Купянск: в населённом пункте тотальный хаос, большинство подразделений не понимают общей ситуации», — написал он.