Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 сентября, 08:36

В Купянске ВСУ погрязли в хаосе после российской операции «Поток»

Военкор Романов: Оставшиеся подразделения ВСУ в Купянске пребывают в хаосе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Подразделения Вооружённых сил Украины, остающиеся в Купянске Харьковской области, находятся в полном хаосе. Об этом в своём Telegram-канале сообщил военкор Владимир Романов.

«По ситуации в городе Купянск: в населённом пункте тотальный хаос, большинство подразделений не понимают общей ситуации», — написал он.

Украинские отряды продолжают накапливаться в городе и предпринимать наступательные действия. Главной причиной хаоса источники называют переброску резерва для закрытия «дыр» на других участках фронта.

«Авось, застрянут»: Киев придумал, как защитить трубы от российских штурмовиков
«Авось, застрянут»: Киев придумал, как защитить трубы от российских штурмовиков

Напомним, российские штурмовики повторили в Купянске знаменитую операцию «Поток». Они вошли в город через подземные газовые коммуникации. После этого ВСУ практически полностью покинули Купянск, сохранив контроль лишь над отдельными укреплёнными позициями.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar