«Авось, застрянут»: Киев придумал, как защитить трубы от российских штурмовиков
На Украине придумали поместить колючую проволоку внутрь труб против солдат РФ
Украинское военное командование заявило, что теперь в газовые трубы поместят колючую проволоку, чтобы российские солдаты больше не смогли проникать по ним в тыл к ВСУ. Об этом сообщает издание Україна Online, напоминая, что бойцы РФ уже несколько раз совершили подобное, вынуждая опешившего противника отступать.
ВСУ будут размещать проволоку в газовые трубы. Видео © Україна Online
Однако рядовые украинцы подняли новость на смех, в соцсетях данный пост о колючей проволоке собрал в два раза больше «смеющихся смайликов», чем лайков. Подписчики пошутили, что коррупция киевских чиновников уже не знает границ — вместо закупки на западные деньги оружия берётся дешёвая проволока, остальные средства, видимо, разойдутся по карманам. Кто-то в шутку написал, что Киев ещё бы предложил пустить газ по трубам, который, к слову, нужно покупать у России. А один из пользователей посоветовал Владимиру Зеленскому построить на передовой деревянный забор — «авось, русские не пройдут, упрутся лбами и застрянут».
Ранее Life.ru сообщал, что российские штурмовые подразделения проникли в тыл к ВСУ под Купянском по газовой трубе, передвигаясь на специальных тележках и электросамокатах, тем самым повторив подвиг героев операции «Поток». На весь маршрут ушло порядка четырёх суток. Украинские солдаты не ожидали появления российской бойцов и начали оставлять позиции. Сейчас Купянск практически полностью освобождён.