«Авось, застрянут»: Киев придумал, как защитить трубы от российских штурмовиков

Украинское военное командование заявило, что теперь в газовые трубы поместят колючую проволоку, чтобы российские солдаты больше не смогли проникать по ним в тыл к ВСУ. Об этом сообщает издание Україна Online, напоминая, что бойцы РФ уже несколько раз совершили подобное, вынуждая опешившего противника отступать.

ВСУ будут размещать проволоку в газовые трубы. Видео © Україна Online

Однако рядовые украинцы подняли новость на смех, в соцсетях данный пост о колючей проволоке собрал в два раза больше «смеющихся смайликов», чем лайков. Подписчики пошутили, что коррупция киевских чиновников уже не знает границ — вместо закупки на западные деньги оружия берётся дешёвая проволока, остальные средства, видимо, разойдутся по карманам. Кто-то в шутку написал, что Киев ещё бы предложил пустить газ по трубам, который, к слову, нужно покупать у России. А один из пользователей посоветовал Владимиру Зеленскому построить на передовой деревянный забор — «авось, русские не пройдут, упрутся лбами и застрянут».