Появилось видео из газовой трубы под Купянском, где наши солдаты провели 4 суток

Военкор показал видео с бойцами ВС РФ в газовой трубе вблизи Купянска
Появилось видео оглушительного успеха российских военных, которые по газовой трубе проникли в тыл к ВСУ вблизи Купянска Харьковской области и разгромили вражеские позиции. Военный корреспондент Юрий Котенок показал в соцсети кадры, снятые нашими ребятами внутри трубы в ходе движения по ней.
«В трубе едем, в общем, на тачках друг друга толкаем. Вот впереди пацаны. Труба четыре километра длиной, конца и края нет у трубы», — говорит в кадре один из бойцов.
Судя по видео, солдатам было тесно, приходилось ползком преодолевать огромные расстояния, перетаскивая с собой личное снаряжение. В кадр попали и специальные тачки, на которых передвигались наши ребята. Автор ролика старается подбадривать сослуживцев, но признаётся, что всем нелегко.
Напомним, 13 сентября сообщалось, что российские штурмовики повторили знаменитую операцию «Поток». Они вошли в Купянск через подземные газовые коммуникации и попали в тыл противника. «Газовый» маршрут пролегал от Лимана Первого до Радьковки. Внутри трубы наши солдаты использовали специальные тележки и электросамокаты. Весь путь занял четверо суток, бойцам приходилось спать в шахтах для труб. Украинские солдаты не ожидали внезапного появления российских групп и хаотично бежали с позиций.