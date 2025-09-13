Единый день голосования
13 сентября, 11:59

Появилось видео из газовой трубы под Купянском, где наши солдаты провели 4 суток

Военкор показал видео с бойцами ВС РФ в газовой трубе вблизи Купянска

Появилось видео оглушительного успеха российских военных, которые по газовой трубе проникли в тыл к ВСУ вблизи Купянска Харьковской области и разгромили вражеские позиции. Военный корреспондент Юрий Котенок показал в соцсети кадры, снятые нашими ребятами внутри трубы в ходе движения по ней.

Наши солдаты зашли в тыл ВСУ у Купянска по трубе. Видео © Военкор Котенок

«В трубе едем, в общем, на тачках друг друга толкаем. Вот впереди пацаны. Труба четыре километра длиной, конца и края нет у трубы», — говорит в кадре один из бойцов.

Судя по видео, солдатам было тесно, приходилось ползком преодолевать огромные расстояния, перетаскивая с собой личное снаряжение. В кадр попали и специальные тачки, на которых передвигались наши ребята. Автор ролика старается подбадривать сослуживцев, но признаётся, что всем нелегко.

Напомним, 13 сентября сообщалось, что российские штурмовики повторили знаменитую операцию «Поток». Они вошли в Купянск через подземные газовые коммуникации и попали в тыл противника. «Газовый» маршрут пролегал от Лимана Первого до Радьковки. Внутри трубы наши солдаты использовали специальные тележки и электросамокаты. Весь путь занял четверо суток, бойцам приходилось спать в шахтах для труб. Украинские солдаты не ожидали внезапного появления российских групп и хаотично бежали с позиций.

