Появилось видео из газовой трубы под Купянском, где наши солдаты провели 4 суток

Появилось видео оглушительного успеха российских военных, которые по газовой трубе проникли в тыл к ВСУ вблизи Купянска Харьковской области и разгромили вражеские позиции. Военный корреспондент Юрий Котенок показал в соцсети кадры, снятые нашими ребятами внутри трубы в ходе движения по ней.

Наши солдаты зашли в тыл ВСУ у Купянска по трубе. Видео © Военкор Котенок

«В трубе едем, в общем, на тачках друг друга толкаем. Вот впереди пацаны. Труба четыре километра длиной, конца и края нет у трубы», — говорит в кадре один из бойцов.

Судя по видео, солдатам было тесно, приходилось ползком преодолевать огромные расстояния, перетаскивая с собой личное снаряжение. В кадр попали и специальные тачки, на которых передвигались наши ребята. Автор ролика старается подбадривать сослуживцев, но признаётся, что всем нелегко.