Ракета «Искандер» стёрла в пыль пункт запуска дронов ВСУ под Краматорском
МО РФ показало видео уничтожения места запуска дронов ВСУ западнее Краматорска
Российские войска поразили площадку запуска ударных БПЛА-камикадзе ВСУ вблизи Краматорска, удар был нанесён ракетой из ОТРК «Искандер». Об этом рассказали в Минобороны и показали кадры работы наших военных. Как отмечается, ликвидировано до 20 солдат противника в результате успешной операции ВС РФ.
Удар ВС РФ по украинском военному объекту. Видео © Минобороны РФ
«Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля нанесения ракетного удара по площадке подготовки и запуска ударных БПЛА-камикадзе ВСУ самолётного типа дальнего действия. Цель была выявлена оператором разведывательного БПЛА в районе населённого пункта Голубовка (30 км западнее населённого пункта Краматорск)», — сказано в тексте.
По данным министерства, были полностью уничтожены до 25 единиц беспилотников дальнего действия типа «Лютый», пункт управления БПЛА, а также пять единиц автомобильной техники и до 20 украинских бойцов.
Ранее в Минобоорны РФ сообщили, что два украинских пункта управления дронами на Краматорско-Дружковском направлении попали под точный удар российских гаубиц «Мста-Б» 88-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Южная».
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов