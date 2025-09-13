Единый день голосования
13 сентября, 09:56

Ракета «Искандер» стёрла в пыль пункт запуска дронов ВСУ под Краматорском

МО РФ показало видео уничтожения места запуска дронов ВСУ западнее Краматорска

Российские войска поразили площадку запуска ударных БПЛА-камикадзе ВСУ вблизи Краматорска, удар был нанесён ракетой из ОТРК «Искандер». Об этом рассказали в Минобороны и показали кадры работы наших военных. Как отмечается, ликвидировано до 20 солдат противника в результате успешной операции ВС РФ.

Удар ВС РФ по украинском военному объекту. Видео © Минобороны РФ

«Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля нанесения ракетного удара по площадке подготовки и запуска ударных БПЛА-камикадзе ВСУ самолётного типа дальнего действия. Цель была выявлена оператором разведывательного БПЛА в районе населённого пункта Голубовка (30 км западнее населённого пункта Краматорск)», — сказано в тексте.

По данным министерства, были полностью уничтожены до 25 единиц беспилотников дальнего действия типа «Лютый», пункт управления БПЛА, а также пять единиц автомобильной техники и до 20 украинских бойцов.

Ранее в Минобоорны РФ сообщили, что два украинских пункта управления дронами на Краматорско-Дружковском направлении попали под точный удар российских гаубиц «Мста-Б» 88-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Южная».

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

