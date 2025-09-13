Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 сентября, 22:01

Штурмовики ВС РФ повторили операцию «Поток», зайдя в Крупянск по газовым трубам

Российские штурмовики достигли успеха, повторив знаменитую операцию «Поток». Они вошли в Купянск через подземные газовые коммуникации. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Российские штурмовики зашли в Крупянск с тыла. Видео © Telegram / SHOT

Бойцы Вооружённых сил России применили подземные трубопроводы, чтобы проникнуть в тыл противника на Харьковском направлении у Купянска. Для этого разработали подземный маршрут от Лимана Первого до Радьковки. В коридоре они использовали специальные тележки и электросамокаты. Весь путь занял четверо суток, бойцам приходилось спать в шахтах для труб.

Украинские паблики и СМИ сообщают, что организованные группы без серьёзных потерь достигали Радьковки и продолжали движение на юг в сторону леса, находящегося под контролем. Затем они рассредоточились в Купянске и достигли железной дороги.

Российские бойцы провели аналог операции «Поток» в Херсонской области
Российские бойцы провели аналог операции «Поток» в Херсонской области

Штурмовики фактически повторили успех легендарной операции «Поток», когда на протяжении шести дней 800 штурмовиков двигались в тыл вражеских позиций вдоль газопровода вблизи оккупированной Суджи. Они преодолели более десяти километров по трубе.

BannerImage

Обложка © Midjourney / Life.ru

Лия Мурадьян
  • Новости
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar