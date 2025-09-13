Единый день голосования
13 сентября, 19:21

Ганчев: ВСУ почти полностью оставили Купянск

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

ВСУ практически полностью вышли из Купянска в Харьковской области, сохранив присутствие лишь на отдельных укреплённых позициях. Об этом заявил глава военно-гражандской администрации региона Виталий Ганчев в эфире телеканала «Соловьёв Live».

«Передовые наши штурмовики уже побывали непосредственно в городе, мы все видели эти кадры. Ребята уже были практически в центре Купянска. Это говорит о том, что украинские вооружённые бандформирования практически оставили город, они остались только на определённых укреппозициях своих, которые хорошо защищены», сказал он.

Ганчев отметил, что, по данным российской разведки, в городе остаётся значительное число гражданских лиц. Он добавил, что украинские силы пытаются отходить с передовых позиций, осознавая критичность своего положения в этом районе.

Появилось видео из газовой трубы под Купянском, где наши солдаты провели 4 суток
Ранее Life.ru сообщал, что российские штурмовые подразделения вновь проникли в крупный город по подземным коммуникациям — наши бойцы зашли в Купянск по газовой трубе, передвигаясь на специальных тележках и электросамокатах. На то, чтобы преодолеть весь путь, ушло порядка четырёх суток, поэтому спали военнослужащие внутри.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
