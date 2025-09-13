ВСУ практически полностью вышли из Купянска в Харьковской области, сохранив присутствие лишь на отдельных укреплённых позициях. Об этом заявил глава военно-гражандской администрации региона Виталий Ганчев в эфире телеканала «Соловьёв Live».

«Передовые наши штурмовики уже побывали непосредственно в городе, мы все видели эти кадры. Ребята уже были практически в центре Купянска. Это говорит о том, что украинские вооружённые бандформирования практически оставили город, они остались только на определённых укреппозициях своих, которые хорошо защищены», — сказал он.

Ганчев отметил, что, по данным российской разведки, в городе остаётся значительное число гражданских лиц. Он добавил, что украинские силы пытаются отходить с передовых позиций, осознавая критичность своего положения в этом районе.