Лихачёв: ВСУ ежедневно наносят удары по Запорожской АЭС
Запорожская АЭС регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских сил. Безрассудные нападки боевиков ВСУ на данный момент представляют единственную угрозу для станции. Об этом заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв.
«Хочу подчеркнуть: с каждым днём становится всё более и более очевидным, что реальным источником угрозы для станции и её работников — это безрассудные действия киевских вооружённых формирований, которые практически ежедневно атакуют инфраструктуру Запорожской атомной электростанции и города-спутника Энергодар», — сказал Лихачев в понедельник на пленарной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.
