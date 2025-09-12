Единый день голосования
12 сентября, 18:10

Силы ПВО уничтожили украинский FPV-дрон при попытке атаковать территорию ЗАЭС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

На подлёте к ЗАЭС был сбит украинский беспилотник. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Сегодня, около 18:00 пресечена атака – сбит FPV-дрон, который сдетонировал в воздухе. А за два последних дня было предпринято две атаки на учебный центр электростанции, размещённый не дальше 300 метров от энергоблока», написал он в телеграм-канале.

Балицкий добавил, что атаки дронов на ЗАЭС носят регулярный характер, что подтверждает направленность атак именно на российские атомные объекты. Он также выразил разочарование отсутствием реакции руководства МАГАТЭ на эти инциденты, отметив, что сотрудники организации понимают источник угрозы.

Губернатор подчеркнул, что Запорожская АЭС, несмотря на режим «холодного останова» с заглушёнными реакторами, остаётся объектом повышенной опасности. Коллектив станции продолжает работу по обеспечению безопасной эксплуатации, радиационный фон находится в норме, а безопасность объекта обеспечивают российская армия и правительство РФ.

Сегодня сообщалось об атаке беспилотного аппарата ВСУ по промышленной площадке Смоленской АЭС у работающего энергоблока. Цель была подавлена техническими средствами сегодня ночью. При падении БПЛА сдетонировал около вентиляционной трубы третьего энергоблока.

Юрий Лысенко
