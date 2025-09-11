ВСУ нанесли удар по учебно-тренировочному центру Запорожской АЭС

Дроны ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС, предварительно, обошлось без пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба станции.

«Удар ВСУ пришёлся по корпусу «Г», в котором расположен уникальный полномасштабный тренажёр, используемый для подготовки оперативного персонала реакторных залов», — говорится в публикации.

О характере и масштабах повреждений пока нет точных данных. Уровень радиации на ЗАЭС и вокруг неё не превышает обычных показателей и находится в пределах нормы. Как подчеркнули в пресс-службе, безопасность работы энергоблоков не под угрозой — все системы станции работают штатно.