МАГАТЭ сообщило о нарушении ядерной безопасности на ЗАЭС по шести из семи критериев
Гросси: Шесть из семи критериев ядерной безопасности на ЗАЭС были нарушены
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС по-прежнему вызывает опасения, поскольку шесть из семи критериев устойчивости нарушены. Такую оценку состоянию объекта дал гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
«Ядерная безопасность на ЗАЭС остаётся нестабильной, нарушены шесть из семи критериев», — приводит пресс-служба МАГАТЭ слова Гросси.
Он подчеркнул, что продолжающиеся боевые действия, в том числе в непосредственной близости от станции, вызывают глубокую озабоченность и увеличивают риски. Об этих фактах также информируют наблюдатели МАГАТЭ, находящиеся на ЗАЭС.
Ранее сообщалось, что в Энергодаре (город-спутник ЗАЭС) в районе первого микрорайона стрелковым оружием сбили дрон. Он упал возле жилых домов на улице Строителей. Его мощный заряд и пояс поражающих элементов могли привести к серьёзным последствиям, но боеприпас не сдетонировал при падении.