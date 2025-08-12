Встреча Путина и Трампа
12 августа, 14:59

Названа причина огромного задымления вокруг Запорожской АЭС

Балицкий: ВСУ обстреляли территорию вокруг ЗАЭС, загорелась сухая трава

Обложка © Telegram / Евгений Балицкий

ВСУ предприняли попытку обстрела территории, прилегающей к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Следствием этого стало возгорание сухой травы и образование дымовой завесы вокруг объекта, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Противник осуществил попытку обстрела территории вблизи Запорожской АЭС. В результате произошло возгорание сухой растительности, что вызвало задымление вокруг станции», — написал он в своём телеграм-канале.

Глава региона добавил, что на место уже прибыли экстренные службы, которые занимаются ликвидацией очагов возгорания вокруг ЗАЭС. Угрозы для жителей нет.

На ЗАЭС заявили о почти критической ситуации вокруг станции из-за усилившихся атак ВСУ

ВСУ постоянно пытаются обстреливать Энергодар и ЗАЭС, создавая угрозу ядерной безопасности. Так, сегодня днём они обстреляли Энергодар, в городе прозвучало как минимум три взрыва. Ещё одна атака случалась 6 августа. ВСУ нанесли удар по промышленной зоне, где находятся транспортный цех и типография Запорожской атомной электростанции.

