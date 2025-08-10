На ЗАЭС заявили о почти критической ситуации вокруг станции из-за усилившихся атак ВСУ

Ситуация на Запорожской атомной станции (ЗАЭС) оценивается как критическая в связи с постоянными обстрелами со стороны украинских войск. Такое заявление сделала директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

«Ситуация вокруг станции становится критической: обстрелы участились, достигая практически ежедневной интенсивности. Уже целую неделю на территории промышленной зоны и прилегающих участков фиксируются атаки», — приводит РИА «Новости» её слова.

По словам Яшиной, недавняя атака ВСУ привела к гибели гражданского лица. Она также отметила, что пожарные, работающие над устранением последствий этих атак, оказываются под огнем. Директор по коммуникациям станции подчеркнула, что непрекращающиеся обстрелы вызывают серьёзное психологическое напряжение и являются тревожным сигналом, угрожающим как персоналу, так и инфраструктуре ЗАЭС.