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Регион
6 августа, 15:15

ВСУ обстреляли Энергодар, повреждены типография и транспортный цех ЗАЭС

Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально

Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально

6 августа ВСУ обстреляли промышленную зону города Энергодара, где расположены транспортный цех и типография Запорожской атомной электростанции. В результате никто не пострадал, но в зданиях выбиты окна, сообщает пресс-служба АЭС.

«Никто не пострадал – ни среди персонала, ни среди населения. Радиационный фон в норме, угрозы для людей и окружающей среды нет. Станция работает в прежнем режиме», — следует из публикации.

Администрация АЭС сообщила, что обстрелы промзоны стали происходить чаще, и назвала происходящее тревожной тенденцией.

Пожар произошёл в промзоне возле ЗАЭС после обстрела со стороны ВСУ
Пожар произошёл в промзоне возле ЗАЭС после обстрела со стороны ВСУ

В конце июля Энергодар также подвергался интенсивному артиллерийскому обстрелу украинскими войсками. Прилёты унесли жизнь двоих человек, кроме того, пострадали двое мирных жителей.

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Мария Любицкая
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