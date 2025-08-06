ВСУ обстреляли Энергодар, повреждены типография и транспортный цех ЗАЭС

6 августа ВСУ обстреляли промышленную зону города Энергодара, где расположены транспортный цех и типография Запорожской атомной электростанции. В результате никто не пострадал, но в зданиях выбиты окна, сообщает пресс-служба АЭС.

«Никто не пострадал – ни среди персонала, ни среди населения. Радиационный фон в норме, угрозы для людей и окружающей среды нет. Станция работает в прежнем режиме», — следует из публикации.

Администрация АЭС сообщила, что обстрелы промзоны стали происходить чаще, и назвала происходящее тревожной тенденцией.