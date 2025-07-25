Двое погибших: Раскрыты последствия массированного артобстрела ВСУ города-спутника ЗАЭС

ВСУ ведут плотный артиллерийский обстрел города-спутника Запорожской АЭС Энергодара. В результате ударов два человека погибли, ещё двое мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«На данный момент известно о двух пострадавших и двух погибших местных жителях», — написал он в своём Telegram-канале.

Глава региона добавил, что под ударом оказались жилые районы, повреждена территория многоквартирного дома и область театра «Современник». На парковке задело автомобили.

По словам Балицкого, ЗАЭС работает стабильно, угрозы основным объектам станции нет.