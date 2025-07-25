Двое погибших: Раскрыты последствия массированного артобстрела ВСУ города-спутника ЗАЭС
Балицкий: Два человека погибли в результате артобстрела Энергодара ВСУ
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ВСУ ведут плотный артиллерийский обстрел города-спутника Запорожской АЭС Энергодара. В результате ударов два человека погибли, ещё двое мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«На данный момент известно о двух пострадавших и двух погибших местных жителях», — написал он в своём Telegram-канале.
Глава региона добавил, что под ударом оказались жилые районы, повреждена территория многоквартирного дома и область театра «Современник». На парковке задело автомобили.
По словам Балицкого, ЗАЭС работает стабильно, угрозы основным объектам станции нет.
Ранее сообщалось, что ВСУ начали массированный обстрел Энергодара. Всех местных жителей призвали спрятаться в укрытия и не покидать их до момента устранения опасности для жизни гражданского населения.