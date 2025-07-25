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25 июля, 09:48

ВСУ начали артиллерийский обстрел города-спутника Запорожской АЭС

ВСУ начали артобстрел Энергодара, жителей призвали не выходить на улицу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Артиллерийский огонь по Энергодару — городу, находящемуся рядом с Запорожской атомной электростанцией — открыли украинские военные. Администрация округа призывает жителей срочно укрыться и не покидать свои дома.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — указано в сообщении.

Обострение ситуации в районе Запорожской АЭС произошло утром 25 июля. Информация о возможных разрушениях или пострадавших уточняется.

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Ранее Энергодар уже подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ. Один из снарядов угодил на территорию закрытого детского сада. В результате атаки пострадали окна в жилых многоэтажках, госпитализирована женщина.

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Милена Скрипальщикова
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