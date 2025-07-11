Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 июля, 15:25

Украинские БПЛА дважды ударили по многоэтажке в городе-спутнике ЗАЭС

Пухов: Украинские БПЛА дважды ударили по крыше многоэтажки в Энергодаре

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Многоэтажный дом в Энергодаре Запорожской области подвергся атаке украинских дронов-камикадзе. По информации главы городской администрации Максима Пухова, удары пришлись по крыше здания, пострадавших нет.

«По крыше многоэтажного жилого дома на проспекте Энергетиков киевский режим дважды нанёс удары дронами-камикадзе», — написал он в Telegram-канале.

Глава города сообщил, что благодаря оперативным действиям удалось предотвратить возгорание и избежать жертв. Он обратился к жителям с просьбой проявлять максимальную осторожность.

МАГАТЭ: Атака БПЛА повредила транспорт у пруда-охладителя ЗАЭС
МАГАТЭ: Атака БПЛА повредила транспорт у пруда-охладителя ЗАЭС

Ранее сообщалось, что дрон-камикадзе ВСУ минувшей ночью атаковал здание администрации Энергодара. К счастью, отсутствие людей внутри в момент удара предотвратило возможные жертвы. Возгорания удалось избежать.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar