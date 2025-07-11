Украинские БПЛА дважды ударили по многоэтажке в городе-спутнике ЗАЭС

Многоэтажный дом в Энергодаре Запорожской области подвергся атаке украинских дронов-камикадзе. По информации главы городской администрации Максима Пухова, удары пришлись по крыше здания, пострадавших нет.

«По крыше многоэтажного жилого дома на проспекте Энергетиков киевский режим дважды нанёс удары дронами-камикадзе», — написал он в Telegram-канале.

Глава города сообщил, что благодаря оперативным действиям удалось предотвратить возгорание и избежать жертв. Он обратился к жителям с просьбой проявлять максимальную осторожность.