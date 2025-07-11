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11 июля, 09:19

Украинский БПЛА атаковал здание администрации города-спутника ЗАЭС

Пухов: Дрон-камикадзе ВСУ ночью атаковал здание администрации Энергодара

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

В ночь на 11 июля украинский дрон-камикадзе совершил атаку на здание администрации Энергодара, города-спутника Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). По информации мэра Максима Пухова, пострадавших нет, а ущерб оценивается как незначительный.

«Ситуация вокруг Энергодара остаётся напряжённой. Новый инцидент, который произошёл сегодня буквально ночью, это атака на здание администрации. Произошло это около 1 часа ночи [мск]», — рассказал глава города в своём Telegram-канале.

Пухов добавил, что в результате атаки дрона противника повреждена кровля административного строения. К счастью, отсутствие людей внутри в момент удара предотвратило возможные жертвы. Возгорания удалось избежать.

Мэр также отметил, что накануне украинский беспилотник атаковал жилой дом. В результате инцидента повреждён фасад здания, а также припаркованные вблизи автомобили. К счастью, никто из местных жителей не пострадал.

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Ранее ВСУ обстреляли из артиллерии город-спутник Запорожской АЭС. Там прозвучало не менее четырёх взрывов.

Ольга Сливченко
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