Украинский БПЛА атаковал здание администрации города-спутника ЗАЭС

В ночь на 11 июля украинский дрон-камикадзе совершил атаку на здание администрации Энергодара, города-спутника Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). По информации мэра Максима Пухова, пострадавших нет, а ущерб оценивается как незначительный.

«Ситуация вокруг Энергодара остаётся напряжённой. Новый инцидент, который произошёл сегодня буквально ночью, — это атака на здание администрации. Произошло это около 1 часа ночи [мск]», — рассказал глава города в своём Telegram-канале.

Пухов добавил, что в результате атаки дрона противника повреждена кровля административного строения. К счастью, отсутствие людей внутри в момент удара предотвратило возможные жертвы. Возгорания удалось избежать.

Мэр также отметил, что накануне украинский беспилотник атаковал жилой дом. В результате инцидента повреждён фасад здания, а также припаркованные вблизи автомобили. К счастью, никто из местных жителей не пострадал.