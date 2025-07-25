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25 июля, 08:22

Дрон ВСУ сбросил боеприпас на парковку возле Запорожской АЭС

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Дрон ВСУ сбросил боеприпас на парковку возле пожарной части Запорожской АЭС. В итоге повреждены 7 гражданских автомобилей, сообщили в пресс-службе станции.

Также от взрыва загорелся сухостой рядом с теплотрассой. Персонал атомной станции не пострадал. Сейчас пожар тушат аварийно-спасательные подразделения МЧС. ЗАЭС работает в штатном режиме.

На Запорожской АЭС заявили о стабильной работе после ложных сообщений о пожаре
На Запорожской АЭС заявили о стабильной работе после ложных сообщений о пожаре

А 14 июля ВСУ атаковали уникальный тренажёрный центр Запорожской атомной электростанции. Украинская армия ударила по учебно-тренировочному объекту тремя беспилотниками.

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Александра Вишнякова
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