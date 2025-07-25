Дрон ВСУ сбросил боеприпас на парковку возле Запорожской АЭС
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Дрон ВСУ сбросил боеприпас на парковку возле пожарной части Запорожской АЭС. В итоге повреждены 7 гражданских автомобилей, сообщили в пресс-службе станции.
Также от взрыва загорелся сухостой рядом с теплотрассой. Персонал атомной станции не пострадал. Сейчас пожар тушат аварийно-спасательные подразделения МЧС. ЗАЭС работает в штатном режиме.
А 14 июля ВСУ атаковали уникальный тренажёрный центр Запорожской атомной электростанции. Украинская армия ударила по учебно-тренировочному объекту тремя беспилотниками.