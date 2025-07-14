ВСУ атаковали уникальный тренажёрный центр Запорожской АЭС с помощью трёх БПЛА

Представители Запорожской атомной электростанции официально подтвердили атаку ВСУ на уникальный тренажёрный центр. Украинская армия ударила по учебно-тренировочному объекту тремя беспилотными летательными аппаратами. Сейчас на месте происшествия работают специалисты, которые проводят оценку нанесённого ущерба и детальный анализ обстоятельств инцидента. Об этом сообщили в Telegram-канале ЗАЭС.

«Этот центр уникален: здесь находится единственный в мире полномасштабный тренажёр реакторного зала, критически важный для подготовки персонала. Удар был нанесён на расстоянии примерно 250-300 метров от первого энергоблока станции. К счастью, в результате атаки возгорания не произошло, а критические разрушения зафиксированы не были», — говорится в сообщении.

На данный момент работа Запорожской АЭС продолжается в штатном режиме с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. Представители электростанции заявили, что целью ударов ВСУ является прямое давление на атомщиков и жителей атомграда.