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Регион
14 июля, 05:42

ВСУ атаковали уникальный тренажёрный центр Запорожской АЭС с помощью трёх БПЛА

Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально

Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально

Представители Запорожской атомной электростанции официально подтвердили атаку ВСУ на уникальный тренажёрный центр. Украинская армия ударила по учебно-тренировочному объекту тремя беспилотными летательными аппаратами. Сейчас на месте происшествия работают специалисты, которые проводят оценку нанесённого ущерба и детальный анализ обстоятельств инцидента. Об этом сообщили в Telegram-канале ЗАЭС.

«Этот центр уникален: здесь находится единственный в мире полномасштабный тренажёр реакторного зала, критически важный для подготовки персонала. Удар был нанесён на расстоянии примерно 250-300 метров от первого энергоблока станции. К счастью, в результате атаки возгорания не произошло, а критические разрушения зафиксированы не были», — говорится в сообщении.

На данный момент работа Запорожской АЭС продолжается в штатном режиме с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. Представители электростанции заявили, что целью ударов ВСУ является прямое давление на атомщиков и жителей атомграда.

Несколько человек пострадали при ударе ВСУ по жилым домам в Запорожской области
Несколько человек пострадали при ударе ВСУ по жилым домам в Запорожской области

Ранее сообщалось, что удары в окрестностях Запорожской АЭС были слышны накануне ночью. Сотни выстрелов зафиксировали сотрудники Международного агентства по атомной энергии. Никакой более подробной информации не предоставлялось.

Наталья Афонина
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