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13 июля, 14:38

На Запорожской АЭС инспекторы МАГАТЭ насчитали сотни выстрелов за ночь

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Сотни выстрелов прошлой ночью услышали сотрудники Международного агентства по атомной энергии в окрестностях Запорожской АЭС. Об этом сообщило МАГАТЭ в соцсети Х.

«Группа (инспекторов) МАГАТЭ на Запорожской АЭС сообщила, что прошлой ночью слышала сотни выстрелов из стрелкового оружия», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в ночь на 11 июля украинский дрон-камикадзе атаковал здание администрации Энергодара — города, расположенного вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Как сообщил мэр Максим Пухов, пострадавших в результате атаки нет, а ущерб признан незначительным. По его словам, инцидент произошёл около часа ночи по московскому времени. Обстановка вокруг Энергодара остаётся напряжённой, особенно на фоне регулярных обстрелов и провокаций в районе ЗАЭС.

Милена Скрипальщикова
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