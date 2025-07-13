На Запорожской АЭС инспекторы МАГАТЭ насчитали сотни выстрелов за ночь

Ранее сообщалось, что в ночь на 11 июля украинский дрон-камикадзе атаковал здание администрации Энергодара — города, расположенного вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Как сообщил мэр Максим Пухов, пострадавших в результате атаки нет, а ущерб признан незначительным. По его словам, инцидент произошёл около часа ночи по московскому времени. Обстановка вокруг Энергодара остаётся напряжённой, особенно на фоне регулярных обстрелов и провокаций в районе ЗАЭС.