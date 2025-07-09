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9 июля, 12:07

Глава МАГАТЭ раскрыл, как быстро Германия сможет создать ядерное оружие

Гросси: Германия способна создать ядерное оружие за несколько месяцев

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Германия может быстро создать ядерное оружие, считает глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он заявил, что стране потребуется всего несколько месяцев для этого.

«Очень мало. Возможно, это будет вопросом месяцев», — приводит слова Гросси польское издание Rzeczpospolita.

Гросси отметил, что у Германии есть все нужные технологии и сырьё. По словам главы МАГАТЭ, ФРГ обладает ядерным материалом, необходимым для этого, а немецкие специалисты знают, как это сделать. Он также отметил, что у них есть вся технология, но подчеркнул, что это чисто гипотетические предположения. Европейские страны пришли к выводу, что мир, в котором каждый может иметь ядерное оружие, приведёт к катастрофе, пояснил Гросси.

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Гросси: Украина бы исчезла, если бы не отказалась от ядерного оружия

Ранее в Германии захотели получить доступ к европейскому ядерному оружию. Глава фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Йенс Шпан призвал Великобританию и Францию обеспечить ФРГ ЯО. По его словам, американского вооружения мало для защиты страны.

Анастасия Никонорова
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