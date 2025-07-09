Глава МАГАТЭ раскрыл, как быстро Германия сможет создать ядерное оружие

Гросси отметил, что у Германии есть все нужные технологии и сырьё. По словам главы МАГАТЭ, ФРГ обладает ядерным материалом, необходимым для этого, а немецкие специалисты знают, как это сделать. Он также отметил, что у них есть вся технология, но подчеркнул, что это чисто гипотетические предположения. Европейские страны пришли к выводу, что мир, в котором каждый может иметь ядерное оружие, приведёт к катастрофе, пояснил Гросси.