Гросси: Украина бы исчезла, если бы не отказалась от ядерного оружия
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Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ, высказал мнение, что существование независимой Украины было бы невозможным, если бы страна не отказалась от ядерного вооружения в 1990-х годах. В интервью Rzeczpospolita он напомнил, что в момент обретения независимости в 1991 году, Украина обладала третьим по величине ядерным арсеналом в мире, который, в конечном итоге через три года был передан России.
По словам Гросси, существовала договорённость между США, Европой и Россией о передаче советского ядерного арсенала России. Признание этого факта было необходимым условием для сохранения независимости Украины, так как международное сообщество не допустило бы иного развития событий.
Гросси также подчеркнул, что Украина не обладала реальной возможностью использовать ядерное оружие, находившееся на её территории. Оперативное управление этим оружием осуществлялось из Москвы, и хотя теоретически была возможность хищения ядерных материалов, Киев не мог использовать это вооружение в боевых действиях.
После инцидента, связанного с разногласиями между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Белом доме, в украинском обществе наблюдался всплеск инициатив по сбору средств на разработку или приобретение ядерного оружия. По некоторым данным, всего за тридцать минут было собрано более двух миллионов гривен, а за десять часов сумма пожертвований достигла десяти миллионов гривен. В МИД РФ же эту идею высмеяли, отметив, что деньги, собираемые на ядерное оружие для Украины, украдут. Между тем в последнее время дискуссии о ядерном потенциале Украины возобновились. Командир ВСУ заявил о праве Киева на обладание ядерным оружием, подчёркивая, что гарантами безопасности страны являются многочисленная армия и собственное вооружение.