Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ, высказал мнение, что существование независимой Украины было бы невозможным, если бы страна не отказалась от ядерного вооружения в 1990-х годах. В интервью Rzeczpospolita он напомнил, что в момент обретения независимости в 1991 году, Украина обладала третьим по величине ядерным арсеналом в мире, который, в конечном итоге через три года был передан России.

По словам Гросси, существовала договорённость между США, Европой и Россией о передаче советского ядерного арсенала России. Признание этого факта было необходимым условием для сохранения независимости Украины, так как международное сообщество не допустило бы иного развития событий.

Гросси также подчеркнул, что Украина не обладала реальной возможностью использовать ядерное оружие, находившееся на её территории. Оперативное управление этим оружием осуществлялось из Москвы, и хотя теоретически была возможность хищения ядерных материалов, Киев не мог использовать это вооружение в боевых действиях.