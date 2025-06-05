«Мы имеем право»: На Украине начали качать права на ядерное оружие
Основатель «Азова»* Билецкий** заявил о правах Украины на ядерное оружие
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Украина имеет право на ядерное оружие, заявил основатель 12-й бригады специального назначения «Азов»*, командир 3-го армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий**. Он указал, что гарантом безопасности страны является полумиллионная армия и собственное вооружение.
«Вопрос ядерного оружия — обязательный для нашей страны. Мы имеем на это абсолютно все права: юридические, практические, физические и моральные», — заявил Билецкий** в интервью YouTube-каналу «Отдушивдушу».
Ранее Великобританию призвали помочь Киеву в разработке ядерного оружия. Британский полковник в отставке Ричард Кэмп заявил, что Лондон должен сосредоточиться на создании тактического ядерного оружия, которое могло бы служить сдерживающим фактором для Москвы.
*Террористическая организация, запрещённая на территории России
** Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов