Украина имеет право на ядерное оружие, заявил основатель 12-й бригады специального назначения «Азов»*, командир 3-го армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий**. Он указал, что гарантом безопасности страны является полумиллионная армия и собственное вооружение.

«Вопрос ядерного оружия — обязательный для нашей страны. Мы имеем на это абсолютно все права: юридические, практические, физические и моральные», — заявил Билецкий** в интервью YouTube-каналу «Отдушивдушу».

Ранее Великобританию призвали помочь Киеву в разработке ядерного оружия. Британский полковник в отставке Ричард Кэмп заявил, что Лондон должен сосредоточиться на создании тактического ядерного оружия, которое могло бы служить сдерживающим фактором для Москвы.