Украинский БПЛА атаковал Смоленскую АЭС

Украинский беспилотный летательный аппарат атаковал промышленную площадку Смоленской АЭС, где располагается действующий энергоблок. Об этом сообщила пресс-служба «Росатома».

Воздушная цель была подавлена техническими средствами в 03:52 по московскому времени 12 сентября. При падении дрон взорвался рядом с вентиляционной трубой третьего энергоблока станции. В результате инцидента повреждены оконные конструкции нескольких вспомогательных помещений.

«В результате атаки выбиты несколько окон вспомогательных помещений, в т.ч. пускорезервной котельной и холодильной станции. Разрушений и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

На месте работают правоохранительные органы, радиационный фон в норме. Работа всех трёх энергоблоков станции продолжается в штатном режиме. Это не первый случай атаки на атомную инфраструктуру России за последнее время — 24 августа аналогичный инцидент произошёл на Курской АЭС.