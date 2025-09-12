Украинский БПЛА атаковал Смоленскую АЭС
Смоленская АЭС. Обложка © VK / Смоленская АЭС / Алёна Ковалёва
Украинский беспилотный летательный аппарат атаковал промышленную площадку Смоленской АЭС, где располагается действующий энергоблок. Об этом сообщила пресс-служба «Росатома».
Воздушная цель была подавлена техническими средствами в 03:52 по московскому времени 12 сентября. При падении дрон взорвался рядом с вентиляционной трубой третьего энергоблока станции. В результате инцидента повреждены оконные конструкции нескольких вспомогательных помещений.
«В результате атаки выбиты несколько окон вспомогательных помещений, в т.ч. пускорезервной котельной и холодильной станции. Разрушений и пострадавших нет», — говорится в сообщении.
На месте работают правоохранительные органы, радиационный фон в норме. Работа всех трёх энергоблоков станции продолжается в штатном режиме. Это не первый случай атаки на атомную инфраструктуру России за последнее время — 24 августа аналогичный инцидент произошёл на Курской АЭС.
А накануне украинский БПЛА нанёс удар по учебно-тренировочному центру ЗАЭС. Прилёт пришёлся на корпус «Г», где находится тренажёр для подготовки сотрудников реакторных залов. Обошлось без пострадавших, а радиационный фон остался в пределах нормы.