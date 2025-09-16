Владимир Путин
15 сентября, 21:54

Хинштейн сообщил о повреждении частного дома при ударе БПЛА ВСУ по Курску

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

В ночь с 15 на 16 сентября Курск подвергся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил избранный губернатор Курской области Александр Хинштейн.

«Вражеские беспилотники атаковали Курск. <...> Повреждён угол частного дома на улице Клюквинской», — написал он.

Согласно предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

По информации Министерства обороны, в период с 22.00 до 23.00 15 сентября в воздушном пространстве региона было уничтожено 24 беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Опасность удара БПЛА сохраняется.

    avatar