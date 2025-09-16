Силы ПВО перехватили и уничтожили БПЛА в пяти районах Ростовской области

Силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили беспилотники в пяти районах Ростовской области. Об этом сообщил избранный губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Силы ПВО отразили воздушную атаку врага на севере Ростовской области, уничтожив и перехватив БПЛА в Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Боковском и Верхнедонском районе», — написал глава региона в Telegram-канале.

В Верхнедонском районе у хутора Солонцовский загорелась сухая трава. Пожар быстро потушили. Власти уточняют информацию о последствиях на земле.