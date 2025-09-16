Владимир Путин
16 сентября, 03:08

Силы ПВО перехватили и уничтожили БПЛА в пяти районах Ростовской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zef art

Силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили беспилотники в пяти районах Ростовской области. Об этом сообщил избранный губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Силы ПВО отразили воздушную атаку врага на севере Ростовской области, уничтожив и перехватив БПЛА в Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Боковском и Верхнедонском районе»,написал глава региона в Telegram-канале.

В Верхнедонском районе у хутора Солонцовский загорелась сухая трава. Пожар быстро потушили. Власти уточняют информацию о последствиях на земле.

Расчёты ПВО за час уничтожили 24 украинских беспилотника над Курской областью
В ночь с 15 на 16 сентября Курск подвергся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. В результате ударов Вооружённых сил Украины был повреждён угол частного дома на улице Клюквинской. Согласно предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

