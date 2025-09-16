Назван город, битва за который станет решающей для всего Донбасса

Российские силы активно наступают в Харьковской области, сообщил военный эксперт Василий Дандыкин. Он отметил, что Купянск является стратегически важным пунктом, освобождение которого позволит ВС России получить контроль над всем Донбассом.

«Через Купянск проходит несколько ключевых железнодорожных и автомобильных дорог. Освобождение города позволит наступать вглубь Харьковской области, так как мы также воюем в Волчанске, расположенном рядом. То есть постепенно мы будем прорываться к Харькову с двух сторон», — сказал Дандыкин в беседе с NEWS.ru.