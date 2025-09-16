Назван город, битва за который станет решающей для всего Донбасса
Эксперт Дандыкин: Падение Купянска обернётся для ВСУ потерей всего Донбасса
Российские силы активно наступают в Харьковской области, сообщил военный эксперт Василий Дандыкин. Он отметил, что Купянск является стратегически важным пунктом, освобождение которого позволит ВС России получить контроль над всем Донбассом.
«Через Купянск проходит несколько ключевых железнодорожных и автомобильных дорог. Освобождение города позволит наступать вглубь Харьковской области, так как мы также воюем в Волчанске, расположенном рядом. То есть постепенно мы будем прорываться к Харькову с двух сторон», — сказал Дандыкин в беседе с NEWS.ru.
Кроме того, после освобождения Купянска российские войска получат доступ к стратегически важной дороге, ведущей к Изюму и северной границе с ДНР. Это, в свою очередь, приблизит их к установлению контроля над Славянском и Краматорском. Эти два города представляют собой ключевые оборонительные позиции ВСУ в зоне проведения СВО. Эксперт полагаёт, что утрата такого значимого опорного пункта может поставить под угрозу удержание Украиной контроля над всем Донбассом.
Ранее сообщалось, что ВСУ покидают Купянск после неудачных попыток сдержать наступление Армии России. За последние две недели потери противника на этом направлении составили до 1000 человек — командование бросало боевиков спасать положение в городе.