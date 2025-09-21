ВС РФ уничтожили подразделение спецназа ВСУ, готовившееся перейти через Днепр

Армия России уничтожила подразделение украинского спецназа, готовившееся к переправе через Днепр. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Херсон <...> Уничтоженные цели: небольшое подразделение какого-то украинского спецназа. Вероятно, группа ДРГ, которая готовилась перейти на нашу сторону Днепра и кошмарить местное население», — сказал он в беседе с РИА «Новости».