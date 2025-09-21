Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 сентября, 09:22

ВС РФ уничтожили подразделение спецназа ВСУ, готовившееся перейти через Днепр

Лебедев: Ликвидировано подразделение спецназа ВСУ, готовившее переход через Днепр

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Армия России уничтожила подразделение украинского спецназа, готовившееся к переправе через Днепр. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Херсон <...> Уничтоженные цели: небольшое подразделение какого-то украинского спецназа. Вероятно, группа ДРГ, которая готовилась перейти на нашу сторону Днепра и кошмарить местное население»,сказал он в беседе с РИА «Новости».

ВС России заблокировали бойцов двух бригад ВСУ в Харьковской области
ВС России заблокировали бойцов двух бригад ВСУ в Харьковской области

Ранее сообщалось, что российские войска создали «килл-зону» на значительной части Харьковской области, где с помощью ударных дронов контролируют территорию. Обстановка для ВСУ остается крайне сложной, с риском повторения интенсивных атак дронов, подобных тем, что происходили на трассе Изюм — Славянск.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar