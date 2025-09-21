ВС России заблокировали бойцов двух бригад ВСУ в Харьковской области

Подразделения 57-й отдельной мотопехотной и 127-й отдельной механизированной бригад ВСУ численностью до роты оказались заблокированы в лесу у Синельниково в Харьковской области. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

Ранее сообщалось, что российские войска создали «килл-зону» на значительной части Харьковской области, где с помощью ударных дронов контролируют территорию. Обстановка для ВСУ остаётся угрожающей и может повторить ситуацию на трассе Изюм — Славянск, которая подвергается массированным атакам российских дронов.