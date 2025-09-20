Интервидение
20 сентября, 12:02

Двойной взрыв от «‎Искандера»: Дрон снял сожжение пусковых установок С-300 под Черниговом

ВС РФ уничтожили две пусковые установки ЗРК С-300 в Черниговской области

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские войска уничтожили украинский ЗРК С-300ПС в посёлке Прогресс в Черниговской области, удар наносился ракетой «Искандер». Об этом сообщило в телеграм-канале Минобороны РФ и опубликовало ролик, снятый с дрона-разведчика.

ВС РФ уничтожили ЗРК С-300ПС ВСУ в Черниговской области. Видео © Telegram / Минобороны РФ

«Расчётом ОТРК «Искандер» ВС РФ нанесён ракетный удар по позиции ЗРК С-300ПС ВСУ в населённом пункте Прогресс в Черниговской области. Средствами объективного контроля подтверждено уничтожение цели», — сказано в заявлении.

По данным министерства, что при российском ударе уничтожены две пусковые установки, радиолокационная станция РПН (радиолокатор подсвета наведения), кабина боевого управления, а также две единицы автотранспорта. При этом там же зафиксированы вторичная детонация и пожар, к месту удара командование ВСУ стянуло эвакуационные группы.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли серию ударов по военным объектам в Днепропетровске (Днепре) утром 20 сентября, в частности были атакованы украинский завод, выпускавший двигатели для ракет, а также производственный цех по выпуску запчастей для дронов.

