Двойной взрыв от «‎Искандера»: Дрон снял сожжение пусковых установок С-300 под Черниговом

Российские войска уничтожили украинский ЗРК С-300ПС в посёлке Прогресс в Черниговской области, удар наносился ракетой «Искандер». Об этом сообщило в телеграм-канале Минобороны РФ и опубликовало ролик, снятый с дрона-разведчика.

ВС РФ уничтожили ЗРК С-300ПС ВСУ в Черниговской области. Видео © Telegram / Минобороны РФ

«Расчётом ОТРК «Искандер» ВС РФ нанесён ракетный удар по позиции ЗРК С-300ПС ВСУ в населённом пункте Прогресс в Черниговской области. Средствами объективного контроля подтверждено уничтожение цели», — сказано в заявлении.

По данным министерства, что при российском ударе уничтожены две пусковые установки, радиолокационная станция РПН (радиолокатор подсвета наведения), кабина боевого управления, а также две единицы автотранспорта. При этом там же зафиксированы вторичная детонация и пожар, к месту удара командование ВСУ стянуло эвакуационные группы.