«Сапсаны» без крыльев: Россия обрушила мощь на заводы с достающими до Москвы ракетами ВСУ
МО: ВС РФ нанесли удар по предприятиям ВПК Украины, разрабатывающим ОТРК Сапсан
Российские вооружённые силы нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, занимающимся разработкой оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан» и БПЛА. Об этом сообщило Министерство обороны России. Удар был нанесён в ночь на 20 сентября высокоточным оружием большой дальности.
«Нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также ударными БПЛА по предприятиям ВПК Украины, осуществляющим разработку оперативно-тактических комплексов «Сапсан». Цели удара достигнуты», — отчиталось МО.
Под удар попали и заводы, производящие многоцелевые ударные и разведывательные беспилотники, роботизированную боевую технику, дроны-перехватчики и барражирующие боеприпасы. В Минобороны подчеркнули, что все назначенные объекты поражены.
«Сапсаны» стали мишенями России второй раз. В августе российские спецслужбы совместно с ВС РФ разнесли цеха в Днепропетровской и Сумской областях, где производились важнейшие компоненты для ракет «Сапсан». Известно, что зона поражения этого оружия простиралась на несколько тысяч километров вглубь России и Белоруссии, включая Москву и Минск. Владимир Зеленский планировал нанести удар катастрофической мощности по Москве с их помощью. В мае он обсуждал возможности такого вооружения с канцлером Мерцем.