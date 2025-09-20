«Сапсаны» без крыльев: Россия обрушила мощь на заводы с достающими до Москвы ракетами ВСУ

Российские вооружённые силы нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, занимающимся разработкой оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан» и БПЛА. Об этом сообщило Министерство обороны России. Удар был нанесён в ночь на 20 сентября высокоточным оружием большой дальности.

«Нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также ударными БПЛА по предприятиям ВПК Украины, осуществляющим разработку оперативно-тактических комплексов «Сапсан». Цели удара достигнуты», — отчиталось МО.