ФСБ и российские военные помешали реализации планов экс-комика Владимира Зеленского нанести ракетный удар по Москве. Об этом сообщил политолог Сергей Марков в своём Telegram-канале.

Он отреагировал на данные о ликвидации украинских предприятий, где производились баллистические ракеты «Сапсан». По словам эксперта, эти ракеты могли нести до 480 кг взрывчатки и поражать цели на расстоянии 500–700 км. Политолог добавил, что «Сапсан» фактически представляет собой немецкую разработку, выпускаемую на украинских мощностях.