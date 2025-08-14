ФСБ сорвала планы Зеленского обрушить на Москву море огня, заявил политолог
Политолог Марков: Киев планировал обрушить на Москву море огня с помощью Сапсана
Обложка © ТАСС / ZUMA
ФСБ и российские военные помешали реализации планов экс-комика Владимира Зеленского нанести ракетный удар по Москве. Об этом сообщил политолог Сергей Марков в своём Telegram-канале.
Он отреагировал на данные о ликвидации украинских предприятий, где производились баллистические ракеты «Сапсан». По словам эксперта, эти ракеты могли нести до 480 кг взрывчатки и поражать цели на расстоянии 500–700 км. Политолог добавил, что «Сапсан» фактически представляет собой немецкую разработку, выпускаемую на украинских мощностях.
«По плану Зеленского ракеты «Сапсан» должны были обрушить море огня на Москву», — заявил Марков.
Напомним, совместные усилия российских силовиков и армии ликвидировали украинскую программу создания ракетных комплексов «Сапсан». Производственные мощности в Днепропетровской и Сумской областях были полностью уничтожены. По данным Минобороны и ФСБ, ракеты «Сапсан» могли угрожать почти всей территории Белоруссии, включая Минск.