20 сентября, 09:38

Вереница скорых примчалась на военные заводы Украины после серии мощных взрывов

Подпольщик Лебедев: ВС РФ атаковали заводы по выпуску оружия в Днепропетровске

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военные нанесли серию ударов по военным объектам в Днепропетровске (Днепре) утром 20 сентября, в частности были атакованы украинский завод, выпускавший двигатели для ракет, а также производственный цех по выпуску запчастей для дронов. Информацией поделился представитель российского подполья на Украине Сергей Лебедев.

«Есть попадания в ЮМЗ (Южный Машиностроительный завод). Пишут, что было семь взрывов, некоторые от ракет, некоторые от БПЛА. Есть попадание в цех, которые выпускал двигатели и корпуса для ракет. Есть попадание в цех, которые делал запчасти для БПЛА. Собирали беспилотники в других городах», — уточнил он.

Также зафиксированы прилёты в завод «Полимермаш», где переделывали старую западную военную технику под нужды ВСУ. Есть несколько попаданий в складскую зону за ТЦ «Караван» на левом берегу, продолжил Лебедев. Там были украинские военнослужащие и ангары с оружием. Очевидцы насчитали как минимум 15 машин скорой помощи, направившихся к месту поражения.

ВС РФ организовали первый полукотёл в Днепропетровской области
Напомним, в ночь на 20 сентября ВС России ракетами и дронами атаковали различные регионы Украины. Под массированным ударом оказались Днепр и область, Николаевщина, Черниговщина, Запорожье, а также общины Полтавской, Киевской, Одесской, Сумской и Харьковской областей. Информацию подтвердил в своём выступлении Владимир Зеленский.

