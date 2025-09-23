Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 сентября, 12:25

Российские войска заблокировали бойцов РДК* и спецназа ГУР Украины в Купянске

МО РФ: Группировка ВСУ заблокирована с северной и западной стороны Купянска

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Российские силы окружили крупную группировку ВСУ с севера и запада от Купянска, а также продолжают блокировать ее с юга. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«В настоящее время российские войска заблокировали крупную группировку противника с северной и западной стороны, взяв в её полукольцо», — говорится в сообщении ведомства.

Идут боевые действия, направленные на окружение и нейтрализацию ВСУ с южного направления. К ним относятся бойцы националистического отряда «Фрайкор», члены РДК*, а также спецназовцы ГУР.

По данным Минобороны, российские войска окружили около 700 украинских военнослужащих в районе Купянска Харьковской области. В ходе боевых действий было ликвидировано 250 из них.

ВС России разгромили целый полк ВСУ, который пытался атаковать возле Купянска
ВС России разгромили целый полк ВСУ, который пытался атаковать возле Купянска

Ранее Владимир Зеленский признал «жёсткие действия» в районе Купянска. По его словам, почти половина города уже контролируется российскими войсками, а украинские силы ведут активные оборонительные и наступательные действия.

* Террористическая организация, запрещённая на территории России.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar