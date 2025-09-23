Российские силы окружили крупную группировку ВСУ с севера и запада от Купянска, а также продолжают блокировать ее с юга. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«В настоящее время российские войска заблокировали крупную группировку противника с северной и западной стороны, взяв в её полукольцо», — говорится в сообщении ведомства.

Идут боевые действия, направленные на окружение и нейтрализацию ВСУ с южного направления. К ним относятся бойцы националистического отряда «Фрайкор», члены РДК*, а также спецназовцы ГУР.

По данным Минобороны, российские войска окружили около 700 украинских военнослужащих в районе Купянска Харьковской области. В ходе боевых действий было ликвидировано 250 из них.



Ранее Владимир Зеленский признал «жёсткие действия» в районе Купянска. По его словам, почти половина города уже контролируется российскими войсками, а украинские силы ведут активные оборонительные и наступательные действия.