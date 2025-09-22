Российские военные нанесли поражение 15-му полку нацгвардии ВСУ «Кара-Даг», пытавшемуся атаковать их в районе Купянска. Данную информацию передаёт SHOT.

Российские военные поразили 15-й полк нацгвардии ВСУ в Купянске. Видео © Telegram /SHOT

В ходе отражения атак под Кондрашовкой своевременные действия российской авиации позволили уничтожить противника на подходе. По данным Telegram-канала, за последние дни ВС РФ продвинулись на 5 километров вглубь Купянского направления. Отмечается, что большая часть погибших относится к 116-й ОМБр и 114-й ОБр ТрО, которые спешно покидали позиции, бросая технику. Общие потери противника за трое суток оцениваются примерно в 270 человек.

Военные с места событий сообщают, что значительный успех обеспечила операция «Труба 3.0»: российские войска использовали подземные газовые коммуникации для выхода в тыл противника. Передвижение на специальных тележках и электросамокатах внутри труб позволило расширить контроль над территорией. При этом журналист Александр Невзоров* распространяет утверждения, что бойцы якобы погибли из-за удара по трубе, однако сами участники операции это опровергают.

Ранее сообщалось, что российские военные военные поразили позиции ВСУ в 138 районах. В Минобороны уточнили, что это масштабная операция, направленная на подавление инфраструктуры, используемой Киевом для атак на регионы РФ.