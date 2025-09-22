Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 сентября, 09:19

ВС России разгромили целый полк ВСУ, который пытался атаковать возле Купянска

SHOT: Российские военные поразили 15-й полк нацгвардии ВСУ возле Купянска

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /dotshock

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /dotshock

Российские военные нанесли поражение 15-му полку нацгвардии ВСУ «Кара-Даг», пытавшемуся атаковать их в районе Купянска. Данную информацию передаёт SHOT.

Российские военные поразили 15-й полк нацгвардии ВСУ в Купянске. Видео © Telegram /SHOT

В ходе отражения атак под Кондрашовкой своевременные действия российской авиации позволили уничтожить противника на подходе. По данным Telegram-канала, за последние дни ВС РФ продвинулись на 5 километров вглубь Купянского направления. Отмечается, что большая часть погибших относится к 116-й ОМБр и 114-й ОБр ТрО, которые спешно покидали позиции, бросая технику. Общие потери противника за трое суток оцениваются примерно в 270 человек.

Военные с места событий сообщают, что значительный успех обеспечила операция «Труба 3.0»: российские войска использовали подземные газовые коммуникации для выхода в тыл противника. Передвижение на специальных тележках и электросамокатах внутри труб позволило расширить контроль над территорией. При этом журналист Александр Невзоров* распространяет утверждения, что бойцы якобы погибли из-за удара по трубе, однако сами участники операции это опровергают.

ВС РФ уничтожили подразделение спецназа ВСУ, готовившееся перейти через Днепр
ВС РФ уничтожили подразделение спецназа ВСУ, готовившееся перейти через Днепр

Ранее сообщалось, что российские военные военные поразили позиции ВСУ в 138 районах. В Минобороны уточнили, что это масштабная операция, направленная на подавление инфраструктуры, используемой Киевом для атак на регионы РФ.

* Включён в перечень СМИ-иноагентов Минюста РФ и признан участником запрещённого в России экстремистского объединения.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar