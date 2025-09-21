Армия России поразила позиции ВСУ в 138 районах
Российские силы атаковали 138 зон, где находились временные пункты украинских подразделений и площадки для запуска беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.
«ВС РФ поразили места запуска беспилотников ВСУ и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 138 районах», — заявили в военном ведомстве.
Так же в Минобороны уточнили, что это масштабная операция, направленная на подавление инфраструктуры, используемой Киевом для атак на регионы РФ.
Ранее сообщалось, что российские войска добились значительных успехов в применении боевых беспилотников. Высокий уровень подготовки и профессионализма элитного подразделения «Рубикон» ставит украинские силы в крайне затруднительное положение.