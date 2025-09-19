Интервидение
19 сентября, 14:16

Они лучшие: Запад и Киев признали мощь загадочного и смертоносного «Рубикона»

Tagesspiegel: Рубикон стал критической и неразрешимой проблемой для ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Российские военные добились значительных успехов в применении и организации боевых беспилотников, а элитное подразделение «Рубикон» создаёт серьёзные проблемы для украинских войск. Об этом заявил военный эксперт Франц-Штефан Гади в интервью изданию Tagesspiegel.

«Они лучшие. Первоклассные специалисты. Будем надеяться, что они не расширятся», — приводит издание слова украинского командира беспилотников о «Рубиконе».

По данным «Радио Свободная Европа»*, это подразделение, созданное около года назад, не фигурирует в официальных базах Минобороны России, но оказывает существенное влияние на фронт. Сообщается, что именно активность «Рубикона» вынудила ВСУ отвести войска из курского приграничья после срывов снабжения и высоких потерь.

Эксперт Роб Ли подтвердил, что подразделение покупает и разрабатывает новые технологии дронов, тестирует передовую тактику и эффективно борется с украинскими беспилотниками. По сведениям на весну, в составе «Рубикона» действовало семь отрядов по 130–150 человек каждый.

Особую угрозу подразделение представляет для операторов украинских дронов, которые традиционно работают в относительной безопасности в тылу. В одном из случаев «Рубикону» удалось ликвидировать до 70% пилотов дронов противника за неделю, что демонстрирует его высокую эффективность.

РЭБ противника не помеха: Операторы «Рубикона» показали уничтожение газораспределительной станции ВСУ

На днях «птицы» «Рубикона» уничтожили энергетический объект ВСУ стратегического значения в Сумской области. Газораспредилительную станцию, которая обеспечивала приём, слив и хранение газа в интересах украинских военных, удалось поразить в обход обороняющих её средств РЭБ.

*Включено в список нежелательных организаций Минюста РФ.

