На Западе обратили внимание на новую тактику атак ВС России с помощью дронов

Российские войска начали использовать новую тактику воздушных ударов с помощью дронов-маток, что позволяет атаковать цели ВСУ на расстоянии до 30 километров от линии фронта. Об этом сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на украинских военных.

«Матка также служит ретрансляционной антенной, поддерживая связь беспилотников с пилотами», — говорится в материале.

Дроны-матки вылетают далеко за линию контроля и сбрасывают более мелкие взрывоопасные беспилотники на технику противника. Такая тактика повышает точность ударов и увеличивает эффективность воздушных атак.