Удары Армии России обескровили топливные резервы ВСУ, Украина полностью зависит от импорта ГСМ
Нардеп Нагорняк: У ВСУ острый кризис ГСМ, поставки топлива сократились втрое
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr Vorobiov
Вооружённые силы Украины испытывают острый дефицит горюче-смазочных материалов из-за полной остановки нефтеперерабатывающих заводов. Об этом заявил депутат Верховной рады Сергей Нагорняк.
«Мы тратим деньги на горюче-смазочные материалы, с чем сейчас в Вооружённых силах дефицит», — сказал он в эфире украинского телеканала «Новости. Live».
Парламентарий пояснил, что все украинские НПЗ прекратили производство бензина и дизельного топлива, поскольку получили повреждения в результате ударов российской армии. Он констатировал, что страна теперь полностью зависит от импорта.
Нагорняк также сообщил, что объёмы поставок топлива для военных сократились в три раза. Он привёл пример: если раньше подразделение получало условно 100 тонн топлива в неделю, то сейчас этот объём урезали до 30 тонн.
Ранее военный эксперт Владимир Попов отмечал, что ВС России целенаправленно наносят поражения важнейшим объектам энергетической системы Незалежной и ключевым узлам логистики. Такая тактика себя оправдывает — у противника наблюдаются массовые проблемы со снабжением. Сейчас ВСУ пытается залатать дыры с помощью аварийных дизельных генераторов и локомотивов, но глобально картину это не меняет.