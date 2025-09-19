Батальон иностранных наёмников Вооружённых сил Украины понёс серьёзные потери в районе села Юрченково Харьковской области. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

Численность такого батальона оценивается от 400 до 800 человек. В Минобороны России неоднократно отмечали, что киевское командование использует иностранцев как «пушечное мясо».

Сами наёмники в интервью признавались, что плохо координируются украинскими командирами и риски для них крайне высоки: по их словам, интенсивность боёв на Украине несопоставима с операциями в Афганистане и на Ближнем Востоке.