Зеленский признал «жёсткие действия» в районе Купянска
Зеленский: В районе Купянска Харьковской области идут жёсткие действия
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News
В районе Купянска Харьковской области, почти половина которого уже находится под контролем российских войск, ведутся «жёсткие действия». Об этом сообщил глава украинского режима Владимир Зеленский.
«В районе Купянска продолжаются жёсткие действия, там есть соответствующие силы», — сказал он в интервью украинским СМИ.
Ситуация в Купянске остаётся напряжённой. Почти половина города уже контролируется российскими войсками, а украинские силы ведут активные оборонительные и наступательные действия. Зеленский отметил присутствие «соответствующих сил» в этом районе, не уточнив конкретные детали операций.
Ранее сообщалось, что российские войска активно наступают в Харьковской области, а Купянск является стратегически важным пунктом для продвижения вглубь региона. Через город проходят ключевые железнодорожные и автомобильные дороги, и его контроль открывает путь для дальнейшего наступления на Харьков. В рамках операций ВС РФ использовали реактивную систему залпового огня «Торнадо‑С» для поражения замаскированного пункта временного размещения украинских войск на Купянском направлении.