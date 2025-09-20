В районе Купянска Харьковской области, почти половина которого уже находится под контролем российских войск, ведутся «жёсткие действия». Об этом сообщил глава украинского режима Владимир Зеленский.

«В районе Купянска продолжаются жёсткие действия, там есть соответствующие силы», — сказал он в интервью украинским СМИ.