Ничего святого: Грузинские наёмники ВСУ разграбили церковь во время отступления
Грузинские наёмники ВСУ ограбили церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Купянске
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee
В Купянске Харьковской области грузинские легионеры ограбили церковь Покрова Пресвятой Богородицы, когда украинские войска отходили к южным кварталам города. Об этом сообщил Mash.
Свидетели, проживающие в Узловом, сообщили, что видели иностранцев, выносящих ценности из храма. По данным источников, в жилых домах и подвалах района остаются более тысячи мирных жителей. В это время российские войска продвигаются с севера: под их контроль уже перешли 11 улиц, стадион, школа и медицинский колледж. У украинских сил остаётся лишь один путь отхода — трасса Н-26 через лес Малые Ровны.
Сама церковь имеет долгую историю: она была построена в XIX веке, после революции переделана под кинотеатр, в 1940-х перешла в распоряжение отдела рабочего снабжения, позднее сгорела и была восстановлена в 2009 году.
Напомним, что российские штурмовики проникли в Купянск через подземные газовые коммуникации, повторив знаменитую операцию «Поток». Для этого они использовали подземный маршрут от Лимана Первого до Радьковки с тележками и электросамокатами, проведя в шахтах четыре сутки. В результате ВСУ практически полностью покинули город, сохранив присутствие лишь на отдельных укреплённых позициях.