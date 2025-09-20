Ничего святого: Грузинские наёмники ВСУ разграбили церковь во время отступления

Свидетели, проживающие в Узловом, сообщили, что видели иностранцев, выносящих ценности из храма. По данным источников, в жилых домах и подвалах района остаются более тысячи мирных жителей. В это время российские войска продвигаются с севера: под их контроль уже перешли 11 улиц, стадион, школа и медицинский колледж. У украинских сил остаётся лишь один путь отхода — трасса Н-26 через лес Малые Ровны.