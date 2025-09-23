Киевский режим преевратил Купянск в Харьковской области в мощный укрепрайон с системой огневого контроля над ключевыми дорогами и переправами через реку Оскол. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Украинские войска установили огневой контроль над подступами к городу, включая ключевые дороги и переправы через реку Оскол», — говорится в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, Купянск был тщательно подготовлен к обороне. В случае перехвата контроля над городом российскими войсками откроется возможность для дальнейшего продвижения вглубь Харьковской области, включая направления на Изюм и Чугуев.