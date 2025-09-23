В Минобороны России назвали Купянск крепостью
МО РФ: ВСУ превратили Купянск в крепость с огневым контролем над подступами
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dotshock
Киевский режим преевратил Купянск в Харьковской области в мощный укрепрайон с системой огневого контроля над ключевыми дорогами и переправами через реку Оскол. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Украинские войска установили огневой контроль над подступами к городу, включая ключевые дороги и переправы через реку Оскол», — говорится в сообщении.
Как сообщили в ведомстве, Купянск был тщательно подготовлен к обороне. В случае перехвата контроля над городом российскими войсками откроется возможность для дальнейшего продвижения вглубь Харьковской области, включая направления на Изюм и Чугуев.
А ранее Life.ru сообщал, что Армия России уже освободила более 65% зданий в Купянске. В Минобороны отметили, что контроль над этим городом откроет путь к Славянску и Краматорску в ДНР.
