Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 сентября, 14:22

В Минобороны России назвали Купянск крепостью

МО РФ: ВСУ превратили Купянск в крепость с огневым контролем над подступами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dotshock

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dotshock

Киевский режим преевратил Купянск в Харьковской области в мощный укрепрайон с системой огневого контроля над ключевыми дорогами и переправами через реку Оскол. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Украинские войска установили огневой контроль над подступами к городу, включая ключевые дороги и переправы через реку Оскол», — говорится в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, Купянск был тщательно подготовлен к обороне. В случае перехвата контроля над городом российскими войсками откроется возможность для дальнейшего продвижения вглубь Харьковской области, включая направления на Изюм и Чугуев.

В Минобороны рассказали о новой операции «Поток» в зоне СВО
В Минобороны рассказали о новой операции «Поток» в зоне СВО

А ранее Life.ru сообщал, что Армия России уже освободила более 65% зданий в Купянске. В Минобороны отметили, что контроль над этим городом откроет путь к Славянску и Краматорску в ДНР.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar