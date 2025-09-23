Российские войска успешно решают задачи по освобождению Купянска в Харьковской области. В частности, уже взято под контроль 5667 зданий из 8667. Успеху ВС РФ поспособствовала новая операция «Поток».

«В ходе наступательных действий наши штурмовые группы, подразделения разведки, артиллерии, БПЛА и РЭБ действовали комплексно. Огневое поражение осуществлялось в едином разведывательно-ударном контуре. Успеху также способствовала тактика «подземного десанта», действующего через инженерные коммуникации», — рассказали в МО РФ.

В ведомстве уточнили, что Купянск является ключевым объектом для контроля ВСУ над восточной частью Харьковской области. Этот город стал важным логистическим центром для противника. И контроль над Купянском позволит развивать наступление вглубь региона, включая направления на Изюм и Чугуев. Также открывается прямой путь на Волчанск.