Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
23 сентября, 12:24

В Минобороны рассказали о новой операции «Поток» в зоне СВО

МО РФ: Успеху ВС РФ в Купянске способствовала тактика подземного десанта

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские войска успешно решают задачи по освобождению Купянска в Харьковской области. В частности, уже взято под контроль 5667 зданий из 8667. Успеху ВС РФ поспособствовала новая операция «Поток».

«В ходе наступательных действий наши штурмовые группы, подразделения разведки, артиллерии, БПЛА и РЭБ действовали комплексно. Огневое поражение осуществлялось в едином разведывательно-ударном контуре. Успеху также способствовала тактика «подземного десанта», действующего через инженерные коммуникации», — рассказали в МО РФ.

В ведомстве уточнили, что Купянск является ключевым объектом для контроля ВСУ над восточной частью Харьковской области. Этот город стал важным логистическим центром для противника. И контроль над Купянском позволит развивать наступление вглубь региона, включая направления на Изюм и Чугуев. Также открывается прямой путь на Волчанск.

Ранее сообщалось, что российские штурмовики повторили в Купянске знаменитую операцию «Поток», войдя в город через подземные газовые коммуникации. Легендарная операция впервые была опробована в оккупированной Судже: на протяжении шести дней 800 штурмовиков двигались в тыл вражеских позиций вдоль газопровода. Они преодолели более десяти километров по трубе. Эта операция позволила ВС РФ освободить курское приграничье.

Александра Вишнякова
