Минобороны: ВС России освободили более 65% зданий в Купянске
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Российские военные взяли под контроль в Купянске Харьковской области 5667 зданий из 8667. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
«Соединения и воинские части группировки войск «Запад» успешно решают задачи по освобождению города Купянска. Из 8667 зданий взято под контроль 5667», — указано в телеграм-канале оборонного ведомства.
Таким образом освобождено более 65,39% зданий.
Ранее российские военные оценили значимость скорого освобождения Купянска. В Минобороны отметили, что контроль над этим городом откроет путь к Славянску и Краматорску в ДНР. В настоящее время украинские силы заблокированы в Купянске. Успеху российских войск в боях за этот населённый пункт способствовала новая операция «Поток».