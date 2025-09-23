Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
23 сентября, 09:31

Армия России приблизила полное освобождение ДНР, выгнав ВСУ из Переездного

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Российские военные освободили в зоне СВО населённый пункт Переездное, находящийся в Донецкой Народной Республике. Об этом 23 сентября сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Заслуга принадлежит бойцам подразделений Южной группировки войск, решительные действия которых позволили взять населённый пункт под контроль.

Переездное находится близ Артёмовска. В 2001 году в селе проживало около 850 человек.

Россия освободила село в Днепропетровской области после взятия 6 тысяч ВСУшников в клещи

Ранее сообщалось, что бойцы «Востока» прорвали оборону ВСУ и выбили противника из Калиновского в Днепропетровской области. Также Life.ru на днях писал, что под полный контроль ВС РФ перешёл участок административной границы ЛНР.

Никита Никонов
