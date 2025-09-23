Армия России приблизила полное освобождение ДНР, выгнав ВСУ из Переездного
Минобороны России сообщило об освобождении Переездного в ДНР
Российские военные освободили в зоне СВО населённый пункт Переездное, находящийся в Донецкой Народной Республике. Об этом 23 сентября сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
Заслуга принадлежит бойцам подразделений Южной группировки войск, решительные действия которых позволили взять населённый пункт под контроль.
Переездное находится близ Артёмовска. В 2001 году в селе проживало около 850 человек.
