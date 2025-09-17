Армия России взяла под полный контроль участок административной границы ЛНР

ВС РФ установили полный контроль над участком административной границы Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом РИА «Новости» сообщил военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.

«В ходе развития успеха на краснолиманском направлении в районе Ямполя в ДНР наши войска продвинулись по направлению населённого пункта, в результате чего под полный контроль ВС РФ перешёл участок административной границы соседней ЛНР протяжённостью более 2 километров», — сообщил Марочко.

Под контролем украинских сил на данный момент остаются два участка территории ЛНР в районах населённых пунктов Новогригоровка (Новоегоровка) и Петровское (Грековка), а также небольшой участок в так называемой серой зоне в Серебрянском лесничестве.