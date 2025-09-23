Интервидение
23 сентября, 15:11

Зеленский не стал бесить Трампа и прибыл в штаб-квартиру ООН в пиджаке

Зеленский прибыл в штаб-квартиру ООН в гражданской одежде

Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / АР

Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / АР

Владимир Зеленский прибыл во вторник в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, выбрав на этот раз гражданскую одежду вместо привычного военного стиля. Об этом с места событий сообщают журналисты.

Экс-комик предпочёл формальный чёрный пиджак и брюки, демонстрируя нейтральный подход к своему гардеробу после того, как его предыдущий стиль одежды ранее вызывал негативную реакцию у президента США Дональда Трампа.

Напомним, что во время их встречи в Белом доме гардероб Зеленского уже становился предметом гнева со стороны американского лидера.

К слову, сегодня Трамп прибыл в штаб-квартиру ООН для участия в общеполитической дискуссии в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации. Американский лидер не стал общаться с представителями прессы и направился непосредственно в зал.

Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда был заснят на видео в момент употребления снюса непосредственно во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН. На распространенных кадрах видно, как охранник передаёт главе государства контейнер с измельченным увлажненным табаком. Данный инцидент вызвал широкий общественный резонанс, поскольку употребление снюса в Польше запрещено. К слову, это не первый случай, когда польский лидер попадает в объективы камер с никотиновым продуктом.

