Зеленский не стал бесить Трампа и прибыл в штаб-квартиру ООН в пиджаке
Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / АР
Владимир Зеленский прибыл во вторник в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, выбрав на этот раз гражданскую одежду вместо привычного военного стиля. Об этом с места событий сообщают журналисты.
Экс-комик предпочёл формальный чёрный пиджак и брюки, демонстрируя нейтральный подход к своему гардеробу после того, как его предыдущий стиль одежды ранее вызывал негативную реакцию у президента США Дональда Трампа.
Напомним, что во время их встречи в Белом доме гардероб Зеленского уже становился предметом гнева со стороны американского лидера.
К слову, сегодня Трамп прибыл в штаб-квартиру ООН для участия в общеполитической дискуссии в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации. Американский лидер не стал общаться с представителями прессы и направился непосредственно в зал.
Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда был заснят на видео в момент употребления снюса непосредственно во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН. На распространенных кадрах видно, как охранник передаёт главе государства контейнер с измельченным увлажненным табаком. Данный инцидент вызвал широкий общественный резонанс, поскольку употребление снюса в Польше запрещено. К слову, это не первый случай, когда польский лидер попадает в объективы камер с никотиновым продуктом.
