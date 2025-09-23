Владимир Зеленский общался с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым на английском языке во время встречи на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Зеленский заговорил с Токаевым по-английски в ООН. Видео © Пресс-служба Зеленского

На видео, опубликованном пресс-службой Зеленского, слышно, как главарь киевского режима спрашивает у лидера Казахстана на английском, как тот поживает. Примечательно, что и Зеленский, и Токаев владеют одним и тем же языком — русским.

Ранее Зеленскому припомнили его слова в защиту русского языка на Украине. В Сети обратили внимание на высказывания главаря киевского режима, в которы он выражал поддержку русскоязычному населению восточных регионов Украины и Крыма.